Trudnica lakše povređena u udesu kod Zemun parka

Jedna trudnica je lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila kod Zemun parka, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u utorak u 19.41 čas, a trudnica je prevezena u Zemunsku bolnicu. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 92 intervencije, a od toga je sedam intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se javljali uglavnom astmatičari.