Iran odbio Trampov mirovni plan, Amerika šalje kopnene trupe na Bliski Istok

Sukob širom Bliskog Istoka se nastavlja, napada je u sredu bilo i u Iranu i u Izraelu, dok istovremeno različite poruke o mogućnosti sklapanja mira stižu iz Vašingtona i Teherana.

Amerika „privodi kraju" rat sa Iranom, koji će biti gotov „brzo, tačno na vreme", izjavio je Majk Džonson, predsednik Predstavničkog doma i član Republikanske partije.

Iz Vašingtona su prethodno izneli predlog primirja Iranu u 15 tačaka, a predsednik Donald Tramp tvrdio je da je njegova administracija pregovarala sa „pravim ljudima" koji žele da se „dogovore".

Međutim, Teheran je odbio plan Vašingtona i nazvao ga je „preteranim", prenela je iranska državna televizija Pres TV, citirajući „višeg političko-bezbednosnog zvaničnika".

„Iran će okončati rat kada sam tako odluči, kada se steknu uslovi koje Iran traži", dodao je zvaničnik.

Državna televizija prenela je i pet navodnih uslova Teherana za okončanje sukoba:

potpuna obustava neprijateljske „agresije i ubijanja";

utvrđivanje jasnih mehanizama za sprečavanje novog rata protiv Irana;

garancije da će Iranu biti isplaćena jasno definisana ratna odšteta;

obustavljanje svih ratova na svim frontovima širom Bliskog Istoka;

međunarodno priznanje i garancije da će Iran imati pravo suvereniteta u Ormuskom moreuzu.

Iz Pentagona su za BBC potvrdili da će rasporediti i neke kopnene trupe na Bliskom Istoku, među kojima je 82. vazdušna divizija i Prva borbena brigada, ali nisu ponudili više detalja iz bezbednosnih razloga.

Tokom srede viđen je gust dim iznad termoelektrane u izraelskom obalskom gradu Haderi, a prethodno su iz iranske vojske saopštili da su izvršili vazdušne napade na ta postrojenja.

I izraelska vojska saopštila je da je izvela više talasa napada na Teheran u sredu, a tog dana su se u glavnom gradu Irana začuli zvuci protivvazdušne odbrane, javlja Gnonče Habibijazad, BBC reporterka u tom gradu.

Amerika „pregovara sama sa sobom" o miru, rekao je prethodno portparol iranske vojske, odgovarajući na tvrdnje Trampa da Teheran „očajnički“ želi sporazum.

„Neko poput nas nikada neće postići sporazum sa nekim poput vas“, poručio je iranski zvaničnik.

Iran je Americi dao „veoma veliki poklon vredan ogromne količine novca“, rekao je Tramp 24. marta.

SAD su pripremile i, preko posrednika Pakistana, dostavile Teheranu mirovni plan od 15 tačaka, prema kojem bi Iran trebalo da demontira nuklearna postrojenja, a zauzvrat bi mu bile ukinute sankcija.

Tokom 12-dnevnog sukoba Izraela i Amerike protiv Irana u junu 2025, američke snage su gađale iranska nuklearna postrojenja moćnim bombama.

Tramp je tada tvrdio da je iranski nuklearni potencijal „uništen".

Izrael i Amerika uporno tvrde da Iran godinama nastoji da napravi nuklearno oružje i da stoga predstavlja pretnju, a iz Irana su odlučno uzvraćali da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski.

Istovremeno, Pentagon se sprema da rasporedi neke snage u Iran, javlja CBS, američki partner BBC-ja, ali nije objavljeno tačno gde ili kada.

Bela kuća nije komentarisala ove navode.

Ključne tačke američkog mirovnog predloga: AP

Novinska agencija Asošijejted pres izveštava da je Iran, posredstvom Pakistana, dobio plan od 15 tačaka od SAD za prekid vatre.

Pakistanski zvaničnici kažu da predlog uglavnom obuhvata i sledeće:

Civilna nuklearna saradnja

Smanjenje iranskog nuklearnog programa, što bi nadzirala Međunarodna agencija za atomsku energiju

Ograničenja broja raketa

Slobodan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz

Eliminacija pretnje raketnog programa

Predaja obogaćenog uranijuma Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju

Pristanak da raketni program bude ograničen po dometu i količini

Prestanak finansiranja Hamasa, Hezbolaha i Huta

Ukidanje međunarodnih sankcija Iranu

Više od 4.500 žrtava rata, najviše u Iranu

Ljudi hodaju pored table sa slikama poginule dece u Teheranu

Iako je teško uraditi nezavisnu proveru podataka o stradalima širom Bliskog Istoka, broj poginulih verovatno je nadmašio 4.500.

Najviše ih je u Iranu, gde je stradalo 3.291 lice, od čega je 1.455 civila, prema podacima iranske organizacije za zaštitu ljudskih prava HRANA, čije je sedište u Americi.

Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u toj zemlji poginulo 1.072 u napadima protiv Hezbolaha.

Broj žrtava u Iraku dostigao je 81, a među njima ima najviše članova Hašed al-Šabija, militantne grupe bliske iranskim vlastima.

U Izraelu je stradalo 18 ljudi, najviše u vazdušnim napadima, a dvoje izraelskih vojnika poginulo je i u Libanu.

Ukupno 13 američkih vojnika stradalo je od početka rata, od čega šestoro u avionskoj nesreći u Iraku.

U Kataru je poginulo sedmoro ljudi, a Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je devetoro poginulo - šestoro civila i tri vojnika.

U Kuvajtu je stradalo šestoro, četvoro ih je bilo u Siriji, koliko i u Zapadnoj Obali, a po dvoje u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Omanu.

Ormuski moreuz: Iran se pita

Ormuski moreuz, uski morski kanal od 34 kilometra, pod kontrolom je Irana, a od početka sukoba sa Izraelom i SAD, Teheran ga blokira i strogo kontroliše ko prolazi kroz njega.

Upravo je blokada tog važnog pomorskog puta za prevoz nafte i tečnog prirodnog gasa izazvala velike potrese na svetskom tržištu energenata.

Kako bi smirile uzburkana svetska tržišta, sedam najrazvijenijih zemalja (G7) su oslobodile rekordne količine nafte iz strateških rezervi.

Zbog blokade Ormuskog moreuza, cena nafte je u nekoliko navrata premašivala 100 dolara po barelu, što je najviše još od 2022. godine, kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Iz misije Irana pri Ujedinjenim nacijama rekli su 24. marta da „neprijateljski brodovi“ mogu da prođu kroz Ormuski moreuz.

Neki brodovi iz Kine, Indije i Pakistana već prolaze kroz vitalni plovni put.

Poruka u suštini formalizuje situaciju u kojoj su zemlje ili kompanije tiho pregovarale o bezbednom prolazu njihovih brodova kroz jednu od najvažnijih svetskih pomorskih ruta.

Iranska misija u UN je u objavi na mreži Iksu napisala da će brodovi moći bezbedno da prolaze „pod uslovom da ne učestvuju niti podržavaju akte agresije protiv Irana" i dok se „potpuno pridržavaju propisa o bezbednosti“.

Pitanje slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz istaknuto je u planu od 15 tačaka za okončanje rata koji je Bela kuća poslala Iranu preko Pakistana, a o kojem su izvestili američki i izraelski mediji.

Ali dok ne bude postignut dogovor, što se sada čini prilično daleko, Iran jasno stavlja do znanja da će nastaviti strogu kontrolu Ormuskog moreuza.

Iranski Savet odbrane saopštio je ranije da je „jedini način da zemlje koje nisu neprijateljske“ prođu kroz Ormuski moreuz „koordinacija sa Iranom“.

„Svaki pokušaj neprijatelja da napadne iranske obale ili ostrva“ dovešće do toga da „svi pristupni putevi“ u Zalivu i priobalnim područjima budu „minirani raznim vrstama pomorskih mina, među kojima i plutajuće mine koje mogu da se postave sa obale“, saopštili su iz Saveta.

'Ako cena nafte dostigne 150 dolara, svetu preti recesija': šef Blekroka

Dok se vodi rat, svet je zabrinut zbog rastućih cena nafte.

Ako cena nafte dostigne 150 dolara po barelu, to će izazvati globalnu recesiju, rekao je šef američkog finansijskog giganta Blekrok za BBC.

Lari Fink, koji vodi najveću svetsku kompaniju za upravljanje imovinom, rekao je da ako cene nafte ostanu visoke, to će imati „duboke implikacije“ po svetsku privredu.

Blekrok je finansijski kolos, koji kontroliše imovinu vrednu 14 biliona dolara (10,5 biliona funti) i jedan je od najvećih investitora u mnoge od najvećih svetskih kompanija.

Prethodno je Fatih Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju, upozorio je da bi rat na Bliskom istoku mogao bi da izazove energetsku krizu goru od one iz 1970-ih i uporedivu sa početnim uticajima ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

„Mnogi od nas se sećaju dve uzastopne krize u snabdevanju naftom 1970-ih... u to vreme, u svakoj od kriza, svet je gubio oko pet miliona barela dnevno, obe zajedno, 10 miliona barela dnevno“, rekao je Birol.

„Do danas smo gubili 11 miliona barela dnevno, dakle više nego dva velika naftna šoka zajedno.“

Nijedna zemlja, nastavio je, „neće biti imuna“ na posledice krize na snabdevanje energentima, jer prevoz nafte i tečnog prirodnog gasa (TPG) kroz Ormuski moreuz, vitalni kanal, i dalje su pogođene delimičnom iranskom blokadom.

Cene goriva i mere u zemljama bivše Jugoslavije

Dok cene energenata vrtoglavo rastu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije poručio građanima da ne paniče, tvrdeći da država ima dovoljno rezervi nafte i gasa za narednih 90 dana.

Vlada Srbije je produžila privremenu zabranu izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.

Zabrana je važila do 19. marta, da bi bila produžena do 2. aprila.

Zabrana se odnosi na dizel, benzin i sirovu naftu i važi za sve vidove transporta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Odlučeno je i da iz rezervi bude pušteno 40.000 tona dizela, kao dodatna mera za zaštitu tržišta, dodala je.

U nekim zemljama bivše Jugoslavije, poput Bosne i Hercegovine (BiH) i Hrvatske, rastu cene goriva, iako su u obe države uvedena ograničenja i strože inspekcijske kontrole.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković objavio je 23. marta nove mere, među njima zadržavanje cena struje i gasa koje će trajati do kraja septembra 2026. godine, a kao razlog je naveo „veoma ozbiljnu situaciju na Bliskom istoku".

Slovenija je postala prva država članica Evropske unije (EU) koja je uvela racionalniju potrošnju goriva kako bi se rešili poremećaji izazvani američko-izraelskim napadima na Iran i njihovom odmazdom na njihove saveznike u Zalivu - većinu glavnih igrača na svetskim energetskim tržištima.

Zbog rasta cena goriva, Slovenija se suočila sa takozvanim „gorivnim turizmom“, jer vozači iz susednih zemalja, posebno Austrije, koriste prednosti nižih, regulisanih cena u Sloveniji.

Prema novim merama, vozači privatnih automobila u Sloveniji mogu maksimalno da kupe 50 litara goriva dnevno.

Preduzeća i poljoprivrednici mogu dnevno da kupe do 200 litara.

BBC Mapa gasovoda i naftovoda koji su alternativa Ormuskom moreuzu

(BBC News, 03.25.2026)