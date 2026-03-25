Izrael napao iransku infrastrukturu, Iran uzvratio raketama

Beta pre 16 minuta

Izraelska vojska je saopštila da je jutros pokrenula nove napade velikih razmera na ciljeve u Iranu.

Na meti napada je iranska infrastruktura, a očevici su potvrdili vazdušne napade u severozapadnom gradu Kazvinu.

Istovremeno, sirene za raketnu uzbunu oglasile su se rano ujutru u Izraelu zbog iranskih napada.

Iran je nastavio i pritisak na susedne zemlje u Zalivu.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je uništilo najmanje osam dronova u naftom bogatoj istočnoj provinciji, a sirene za raketnu uzbunu oglasile su se u Bahreinu.

Kuvajt je saopštio da je oborio više dronova, kao i da je jedan pogodio rezervoar za gorivo na međunarodnom aerodromu, gde je izbio požar.

Portparol iranske vojske ismejao predlog o prekidu vatre sa SAD

Portparol iranske vojske ismejao je danas pokušaje Sjedinjene Američke Države (SAD) da postignu sporazum o prekidu vatre, dovodeći u pitanje da li plan od 15 tačaka koji je predložio Vašington ima šanse za uspeh.

Portparol Ebrahim Zolfagari, koji zajednički komanduje iranskom redovnom vojskom i paravojnom Revolucionarnom gardom, usledili su nakon što je plan dostavljen Iranu preko posrednika.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da američki zvaničnici pregovaraju sa Iranom o planu, ali je Zolfagari, u video-saopštenju koje je emitovala državna televizija, sugerisao da nije bilo nikakvih razgovora.

"Da li su vaši unutrašnji sukobi dostigli tačku u kojoj pregovarate sami sa sobom?", rekao je on.

Zolfagari je naveo da je reč Teherana "bila ista od prvog dana, i tako će ostati: Neko poput nas nikada se neće sporazumeti sa nekim poput vas. Ni sada, niti ikada".

"Strateška sila o kojoj ste ranije govorili pretvorila se u strateški neuspeh. Onaj ko tvrdi da je globalna supersila bi se već izvukao iz ove nevolje da je mogao. Nemojte svoj poraz predstavljati kao sporazum. Vaša era praznih obećanja je završena", dodao je portparol.

Plan od 15 tačaka podneli su Iranu posrednici iz Pakistana, koji su ponudili da budu domaćini pregovora Vašingtona i Teherana, prema rečima jednog neimenovanog izvora.

Šest osoba poginulo u izraelskim napadima na Liban

Najmanje šest ljudi poginulo je danas u izraelskim napadima na Liban, javili su državni libanski mediji, a prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Kako navodi libanska novinska agencija, napadi su bili u oblasti južnog Sidona.

Pozivajući se na ministarstvo zdravlja, agencija je prenela da su četiri osobe poginule u "izraelskom neprijateljskom napadu" na grad Adlun, a dve u napadu na obližnji izbeglički kamp.

Izrael tvrdi da je pogodio lokacije koje se koriste za razvoj krstarećih raketa u Teheranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su pogodile dva ključna mesta koja se koriste za razvoj krstarećih raketa dugog dometa u glavnom gradu Irana, Teheranu.

IDF je na Telegramu naveo da su "značajni udari" prouzrokovali veliku štetu na tim mestima poslednjih dana, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Dodaje se da napadi naneli štetu "vojnoj proizvodnoj infrastrukturi" iranskog režima.

Rakete su bile sposobne da "brzo unište ciljeve na moru i na kopnu".

(Beta, 25.03.2026)

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzrael

Svet, najnovije vesti »

