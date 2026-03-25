Mediji: Poražena na referendumu o pravosuđu, premijerka Italije će teže reformisati izborni sistem

Beta pre 1 sat

Italijani su ubedljivom većinom na referendumu odbacili pokušaj krajnje desničarske vlade Đorđe Meloni da ustavnom reformom smanji moć i nezavisnost pravosuđa, ocenjuju mediji u Evropskoj uniji (EU) dan posle glasanja o tome, održanom u ponedeljak.

Uz rekordno učešće građana, čak više nego na parlamentarnim izborima, Italijani su sa 54 odsto glasova zaustavili pokušaj da se menja bitna tekovina republikanskog ustava posle pada diktature Benita Musolinija, po završetku Drugog svetskog rata.

Milanski dnevnik "Korijere dela sera" smatra da je referendum pokazao potpunu političku podeljenost građana i stranaka i pozvao na temeljit dijalog u Parlamentu o budućim bitnim reformama.

Francuski ekonomski dnevnik "Lezeko" ističe da su Italijani ustali u odbranu pravosuđa, bitne nezavisne poluge vlasti u demokratiji.

Vlada Đorđe Meloni je oštro kritikovala sudije i tužioce da su pristrasni, da sporo donose odluke kad je u pitanju teška boljka ilegalne imigracije, kažnjavanje pedofilije, suzbijanje trgovine drogom i korupcije.

"Lezeko" kaže da se italijanskom pravosuđu može osnovano zameriti da je sporo što, pored ostalog, obeshrabruje i investitore.

Švajcarski dnevnik "Tan" (Temps) ukazuje da tehnička reforma pravosuđa koju je mahom želela samo Vlada, "nije bila bitna za većinu Italijana koji mogu zamerati korporatizmu sudija i tužilaca, ali im je od toga veća zabrinutost da će doći do političkog uplitanja u pravosudni sistem".

"Još neke okolnosti valja imati na umu", ističe švajcarski list, "a to je da se u Briselu, u Evropskoj uniji takođe vrlo kritički gledalo na pokušaj te pravosudne reforme Đorđe Meloni".

"Jer je to u EU viđeno i kao mogućnost da Italija bude gurnuta u režim nalik Orbanovom u Mađarskoj, što bi samo otežalo suzbijanje korupcije i još štošta", dodaje taj list.

Opšti zaključak analitičara i komentatora je da je Vlada Đorđe Meloni pretrpela ozbiljan udarac, imajući u vidu da 2027. u Italiji treba da se održe parlamentarni izbori, ali se procenjuje da ishod referenduma neće dovesti do krize njene Vlade koja je priznala neuspeh, naglasivši da je "narod vlasnik suvereniteta, a Italijani su se jasno većinski izjasnili".

Premijerka Meloni će, kako se ističe, teže moći da sprovede željene reforme izbornog sistema, čiji je cilj takođe da Vlada preko parlamentarne većine, a ne ostali nezavisni sektori vlasti, ima ključni upliv na nacionalnu politiku.

(Beta, 25.03.2026)