Pokret Mi snaga naroda podneo zahtev za ostavku predsednika Vučića

Opozicioni Pokret "Mi snaga naroda" je u utorak pred ponoć saopštio da je na pisarnici Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije podneo zahtev za neopozivu ostavku predsednika Aleksandra Vučića.

U fotokopiji zahteva na kojem je u vrhu prijemni pečat Generalnog sekretarijata od 24. marta, piše da se ostavka Vučića traži iz šest razloga.

Prvi razlog je "dugotrajno stanje opšte društveno-političke i moralne krize u Srbiji, sukob i polarizacija društva, gde su strane suprotstavljene do stepena mržnje".

Drugi razlog je "predaja svih preostalih institucija Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, što je rezultiralo sve intenzivnijim progonom preostalog srpskog stanovništva uz pretnju njihovog potpunog egzodusa".

Treći razlog je "promovisanje politike netrpeljivosti prema političkim protivnicima, vređanja i ponižavanja u javnoj sferi i sredstvima informisanja".

Četvrti razlog zahteva za ostavku Vučića je "uzurpiranje sredstava informisanja u korist isključivo vlasti iako su nacionalne, pokrajinske, gradske i opštinske frekvencije javno dobro i kao takve moraju da poštuju pluralitet političkih činilaca".

Peti razlog je "uticaj na razaranje srpske poljoprivrede i sela, protekcija divljeg uvoza poljoprivrednih i drugih proizvoda i promovisanje rudarenja na štetu zdrave hrane i čiste vode i vazduha".

Poslednji, šesti razlig zahteva za ostavku Vučića je njegova "uzurpacija svih grana vlasti mimo ustavnih i zakonskih ovlašćenja predsednika Srbije".

"Zahtevamo da bez odlaganja podnesete neopozivu ostavku na mesto predsednika Republike Srbije", piše u dokumentu Pokreta "Mi snaga naroda"uz potpis njegovog predsednika Branimira Nestorovića.

(Beta, 25.03.2026)