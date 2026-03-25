Srbija: 8.231 više umrlih nego rođenih za dva meseca 2026.

Beta pre 57 minuta

Republički zavod za statistiku saopštio je da je u prva dva meseca 2026. godine u poređenju s istim periodom prethodne, zabeležen pad broja živorođenih od 45 odnosno za 0,5 odsto, kao i pad broja umrlih od 312 ili za 1,7 odsto.

U Republici Srbiji, u periodu januar-februar 2026. godine, broj živorođenih je 9.303 i u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 9.348, beleži se pad od 45 odnosno za 0,5 odsto, saopšteno je.

Broj umrlih u periodu januar-februar 2026. godine je 17.534 i, u poređenju s istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih iznosio 17.846, beleži se pad od 312 ili za 1,7 odsto.

Negativan prirodni priraštaj u prva dva meseca ove godine iznosi 8.231 više umrlih nego rođenih.

Tabela:

Godina Živorođeni Preminuli Prirodni priraštaj

 

2012 67.257 102.400 -35.143

2013 65.554 100.300 -34.746

2014 66.461 101.247 -34.786

2015 65.657 103.678 -38.021

2016 64.734 100.834 -36.100

2017 64.894 103.722 -38.828

2018 63.975 101.655 -37.680

2019 64.399 101.458 -37.059

2020 61.692 116.851 -55.158

2021 62.180 136.622 -74.442

2022 62.250 110.839 -47.589

2023 60.813 97.098 -36.285

2024 60.311 98.041 -37.730

2025 58.445 94.831 -36.386

Ukupno 888.622 1.469.576 -579.953

 

Izvor: Republički zavod za statistiku

*(bez Kosova i Metohije)

(Beta, 25.03.2026)

Srbija: 8.231 više umrlih nego rođenih za dva meseca 2026.

Srbija: 8.231 više umrlih nego rođenih za dva meseca 2026.

Jugmedia pre 42 minuta
Velike razlike u zaradama: Niš prvi, Leskovac poslednji, Medveđa preskočila neke gradove

Velike razlike u zaradama: Niš prvi, Leskovac poslednji, Medveđa preskočila neke gradove

Jugmedia pre 47 minuta
Manje rođenih nego lane

Manje rođenih nego lane

Vesti online pre 42 minuta
Plate porasle više od inflacije i u januaru dostigle 118.429 dinara

Plate porasle više od inflacije i u januaru dostigle 118.429 dinara

Bloomberg Adria pre 22 minuta
Plate u Leskovcu daleko ispod republičkog proseka: razlika veća od 25.000 dinara

Plate u Leskovcu daleko ispod republičkog proseka: razlika veća od 25.000 dinara

Rešetka pre 41 minuta
Prosečna neto plata u Srbiji u januaru 118.429 dinara, medijalna 92.671 dinar

Prosečna neto plata u Srbiji u januaru 118.429 dinara, medijalna 92.671 dinar

Nova ekonomija pre 1 sat
Prosečna neto plata u Srbiji u januaru 118.429 dinara, medijalna 92.671

Prosečna neto plata u Srbiji u januaru 118.429 dinara, medijalna 92.671

Forbes pre 1 sat
Evropska komisija: EU osnivačka članica Specijalnog tribunala za agresiju na Ukrajinu

Evropska komisija: EU osnivačka članica Specijalnog tribunala za agresiju na Ukrajinu

Insajder pre 46 minuta
Fatalna greška prilikom renoviranja koštala ih više nego što su zaradili od prodaje kuće

Fatalna greška prilikom renoviranja koštala ih više nego što su zaradili od prodaje kuće

Kamatica pre 46 minuta
Kako se kreću cene goriva u regionu?

Kako se kreću cene goriva u regionu?

Kamatica pre 1 minut
Izvršni direktor kompanije Šel: Evropi prete nestašice goriva već u aprilu

Izvršni direktor kompanije Šel: Evropi prete nestašice goriva već u aprilu

RTV pre 2 minuta
Na ovogodišnjem Sajmu automobila 137.268 posetilaca, najpopularniji kineski brendovi

Na ovogodišnjem Sajmu automobila 137.268 posetilaca, najpopularniji kineski brendovi

RTV pre 47 minuta