Volstrit džornal: Iran postavio uslove za pregovore sa SAD o prekidu vatre

Beta pre 17 minuta

Iran je postavio uslove za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o prekidu vatre, uključujući zatvaranje svih američkih vojnih baza u Zalivu i isplatu finansijske nadoknade za napade izvedene na njegovoj teritoriji.

To je danas objavio američki list Volstrit džornal (The Wall Street Journal) koji se poziva na izvore bliske tim razgovorima.

List je preneo da je Korpus čuvara Islamske revolucije (Revolucionarna garda) učvrstio uticaj unutar iranske vlasti i da sada ima tvrđi pregovarački stav.

Teheran zahteva novu proceduru u Ormuskom moreuzu koji bi mu omogućio da naplaćuje tranzitne takse od brodova, slično sistemu Egipta u Sueckom kanalu.

Iran traži i garancije da neće biti nastavka neprijateljstava, obustavljanje napada Izraela na borce pokreta Hezbolah u Libanu, potpuno ukidanje američkih sankcija i mogućnost da održi raketni program bez učešća u pregovorima o njegovom ograničavanju, preneo je Volstrit džornal.

Neimenovani američki zvaničnik je za list nazvao te zahteve "smešnim i nerealnim".

(Beta, 25.03.2026)

Povezane vesti »

Serbian News Media pre 17 minuta
Pravo u centar pre 12 minuta
RTV pre 3 sata
Večernje novosti pre 3 sata
Nova pre 4 sati
B92 pre 3 sata
N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVolstritWall Street

Svet, najnovije vesti »

Insajder pre 16 minuta
Insajder pre 11 minuta
Beta pre 17 minuta
RTV pre 22 minuta
RTV pre 17 minuta