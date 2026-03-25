Orban najavio prekid isporuka gasa Ukrajini dok se ne obnovi rad naftovoda “Družba”

Mađarska uvodi nove mere pritiska na Kijev

Mađarska će uskoro obustaviti isporuke gasa Ukrajini i neće ih obnoviti dok se ne nastavi dotok ruske nafte preko naftovoda “Družba”, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. On smatra da su potrebne nove mere kako bi se probila, kako je naveo, „naftna blokada“ Kijeva. „Postepeno ćemo prekinuti isporuke gasa iz Mađarske ka Ukrajini, a preostale količine ćemo skladištiti u zemlji“, rekao je Orban, prenosi Kommersant. Prema njegovim rečima, te rezerve će biti