Danska premijerka Mete Frederiksen podnela ostavku nakon izbora

Njena Socijaldemokratska partija pobedila je na izborima, ali nije osvojila većinu Popularnost stranke opala je za četiri procentna poena tokom njenog mandata Danski premijer Mete Frederiksen poslala je pismo ostavke danskom kralju Frederiku Desetom, saopšteno je iz kraljevske palate.

Iako je njena Socijaldemokratska partija pobedila na izborima, nije uspela da osvoji većinu jer joj je popularnost opala, pa tako ne može samostalno da formira Vladu. - Morali smo da se nosimo sa ratom, pretio nam je američki predsednik i u tih gotovo sedam godina pali smo za četiri procentna poena. Mislim da je to u redu - rekla je Frederiksenova nakon izbora koji su održani juče. Da bi se formirala nova vlada, sada će morati da se održe koalicioni pregovori. Iako