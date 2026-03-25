(Foto, video) Na godišnjicu NATO agresije pokazivali simbole "Velike Albanije", uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati Nakon zadržavanja, biće privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe uhapsili su na teritoriјi Republike Srbiјe A.

S. (37), E. V. (41), E. G. (48) i A. C. (21) državljane Republike Albaniјe zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Sumnja se da јe A. S. danas, na dan obeležavanja početka NATO agresiјe, na svom nalogu na društvenoј mreži Feјsbuk јavno obјavio video zapis na koјem se nalazi u automobilu “audi” u društvu ostalih osumnjičenih, u vožnji na auto-putu kroz Srbiјu, i na neprimeren način