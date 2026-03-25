Mađarski mediji: Uredba vlade proglašava naftovod Mađarska-Srbija za prioritetan projekat

Planovi uključuju bolju koordinaciju tržišta energenata između Mađarske, Srbije i Slovačke Predlog uredbe je trenutno u javnoj raspravi, koja traje najkasnije do 28. marta Mađarska vlada je predložila uredbu kojom se izgradnja naftovoda Mađarska-Srbija i prateće infrastrukture proglašava prioritetnim investicionim projektom, što bi ubrzalo administrativne procese i izgradnju, a očekuje se da sistem bude operativan 2027. ili 2028. godine, preneli su danas mađarski