"Neumorno se bori za svoju veliku zemlju" Tramp ponovo podržao Orbana pred izbore: "Uz njega sam do kraja"

Američki predsednik Donald Tramp javno je podržao mađarskog premijera Viktora Orbana na predstojećim izborima Tramp je pohvalio Orbanov rad na ekonomiji, bezbednosti i borbi protiv ilegalne imigracije Američki predsednik Donald Tramp podržao je mađarskog premijera Viktora Orbana na predstojećim parlamentarnim izborima. - Visokopoštovani premijer Mađarske Viktor Orban je zaista jak i moćan lider sa dokazanim uspehom u postizanju fenomenalnih rezultata. On se