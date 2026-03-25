Tanja Savić u belom od glave do pete na koncertu Snežane Đurišić: Gore se sve providi, a 11 godina mlađi verenik se ne odvaja od nje (video)

Tanja se emotivno obratila Snežani, ističući da joj je bila uzor i učiteljica u pevanju.

Za nastup je nosila upečatljivu belu modnu kombinaciju. Pevačica Tanja Savić pojavila se večeras kao gost na koncertu Snežane Đurišić u MTS dvorani u Beogradu. Pre nego što je počela da peva, Tanja se obratila Snežani emotivnim rečima. - Od takmičenja pa sve do danas, ono što je sigurno ostalo kod nje, to je kvalitet u pevanju. Hvala što si mi večeras gost - rekla je Snežana, a onda joj se Tanja obratila. - Velika mi je čast i zadovoljstvo, znate da sam ja pevala