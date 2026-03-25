(Video) Upaljena „Večna vatra“ na Ušću povodom obeležavanja godišnjice NATO bombardovanja

Bombardovanje je počelo 24. marta 1999. godine u 19:41 i trajalo je 78 dana Spomenik 'Večna vatra' podignut je u znak sećanja na žrtve NATO agresije U Parku prijateljstva na Ušću večeras je upaljena "Večna vatra" povodom obeležavanja godišnjice početka NATO bombardovanja SRJ. "Večna vatra" upaljena je u 19.41 jer je tada na današnji dan 1999. godine počela NATO agresija na tadašnju SRJ koja je trajala 78 dana. Spomenik "Večna vatra" nalazi se u Parku prijateljstva