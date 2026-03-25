(Video) Vojni džin pao i nestao u ogromnoj buktinji! Skoro 70 mrtvih: Municija pala u vatru, došlo do stravične eksplozije: Predsednik Kolumbije otkrio detalje

Vojni avion Herkules C-130 srušio se ubrzo nakon poletanja iz Puerto Leguizama u Kolumbiji, poginulo je 69 ljudi, a 57 je povređeno Avion je prevozio 126 osoba, a uzrok nesreće se još uvek istražuje Nakon pada vojnog aviona u Kolumbiji ubrzo nakon poletanja u ponedeljak, poginulo je 69 ljudi, a 57 je povređeno, saopštila je danas Vojska.

Stari teretni avion "Herkules C-130" kompanije Lokid Martin prevozio je 126 ljudi i srušio se nakon poletanja iz Puerto Leguizama, na granici sa Peruom. Uzrok nesreće se istražuje. Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je za nesreću okrivio starost aviona: - Taj komad otpadnog metala je kupljen 2020. godine i srušio se, a mi se pitamo zašto - preneo je BBC. Okrivio je "birokratske probleme" za usporavanje svog plana za modernizaciju opreme oružanih snaga i njihovih