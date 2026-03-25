Trump gura plan od 15 tačaka za okončanje rata s Iranom

Sjedinjene Američke Države izradile su plan od 15 tačaka koji bi trebalo da doprinese okončanju rata s Iranom, prema rečima upućenih izvora, što ukazuje na sve veću hitnu potrebu unutar administracije Donalda Trumpa da se sukob reši dok ekonomski troškovi rastu.

Predsednik Trump se zalaže za pregovore s Iranom kako bi se borbe zaustavile. Međutim, ti napori opterećeni su neizvesnošću u vezi sa strukturom pregovora, učesnicima s iranske strane i načinom na koji bi eventualni sporazum bio oblikovan. Plan je Iranu dostavljen preko Pakistana, rekao je jedan od sagovornika koji je želeo da ostane anoniman. Detalji predloga od 15 tačaka za sada nisu poznati, iako je Trump javno nagovestio da bi svaki sporazum morao da uključi