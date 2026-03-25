AP: Tramp koristi glasanje poštom, ali traži da se ono ograniči na nivou SAD

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp ponovo je glasao putem pošte na Floridi, a kritikuje taj metod glasanja kao izvor prevare i vrši pritisak na Kongres da ograniči takvo galasnje.

Zapisi okruga Palm Bič pokazuju da je Tramp danas glasao poštom na vanrednim poslaničkim izborima na Floridi. Bela kuća je danas saopštila da je Trampov ljut na države koje koriste univerzalno glasanje putem pošte, a ne na pojedinačne slučajeve, kada to biračine mogu drugačije. Portparolka Olivija Vejls se posebno usprotivila ideji da je Trampova praksa glasanja u suprotnosti sa njegovim zalaganjem za nova federalna pravila glasanja. „Kao što je predsednik Tramp