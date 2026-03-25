Blumberg: Iran nekim brodovima naplaćuje taksu za bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz

Iran je počeo da nekim komercijalnim brodovima naplaćuje taksu za bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz, javlja novinska agencija Blumberg.

Više neimenovanih izvora reklo je Blumbergu da Iran na ad hok osnovi traži do dva miliona dolara po prolazu, što u praksi predstavlja neformalnu putarinu. Oni su dodali da su neki brodovi platili taksu, ali nisu mogli da kažu kako se isplata vrši, ni koja valuta se koristi. Blumbergovi izvori ocenjuju da se naplata ne vrši sistematski. Ambasada Irana u Indiji poriče da se prolaz kroz moreuz naplaćuje. „Kao odgovor na određene tvrdnje u vezi sa navodnim prijemom