Imaju li građani pravo na naknadu u slučaju hakerskog napada na kompaniju Telekom Srbija?

Pravnica Ana Toskić Cvetinović upozorila je građane da mogu pokrenuti postupke za naknadu materijalne i nematerijalne štete povodom nedavnog hakerskog napada na kompaniju Telekom Srbija, objavio je danas portal N1.

Toskić Cvetinović smatra da država nije adekvatno reagovala i da je civilni sektor morao da preuzme odgovornost za zaštitu podataka ličnosti. Ona ističe da direktor Telekoma Vladimir Lučić nije u pravu kad kaže da nema potrebe za panikom, jer „svi ovi podaci pojedinačno, a posebno njihova kombinacija, mogu da dovedu do određenih rizika“. Podsećamo, kompanija Telekom Srbija saopštila je 18. marta da je došlo do krađe manjeg dela podataka iz njene korisničke baze,