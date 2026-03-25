Jokićeva majstorija kojom je doneo pobedu Denveru protiv Finiksa (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su u Arizoni domaće Finiks Sanse rezultatom 125:123, a junak pobede bio je srpski internacionalac Nikola Jokić koji je pogodio šut 11,5 sekundi pre kraja meča.

On je odigrao „pik“ sa Džamalom Marejem koji mu je dodao loptu u pravom trenutku, a ovaj se podigao na šut sa distance i pogodio koš Sansa. Finiks je nakon toga imao poslednji napad, Buker je pokušao trojkom da donese trijumf svom timu, ali nije uspeo. JOKIĆ SEALS IT WITH THE JUMPER 🔥 He ends with: 23 PTS, 17 REB, 17 AST UNBELIEVABLE SHOWING BY THE JOKER. pic.twitter.com/m6e3CsqAOD — NBA (@NBA) March 25, 2026
Povezane vesti »

Jokićeva lekcija posle istorijskog učinka

Jokićeva lekcija posle istorijskog učinka

Sportske.net pre 23 minuta
"Moj prijatelj koji je preminuo govorio je..." Nikola Jokić otkrio celom svetu zbog čega planeta nikada nije videla ovakvog…

"Moj prijatelj koji je preminuo govorio je..." Nikola Jokić otkrio celom svetu zbog čega planeta nikada nije videla ovakvog košarkaša

Večernje novosti pre 8 minuta
Nestvarna partija Jokića, tripl-dabl i koš za pobedu

Nestvarna partija Jokića, tripl-dabl i koš za pobedu

Politika pre 3 minuta
"Pamtim reči pokojnog prijatelja": Jokić se u istorijskoj noći setio šta je najvažnije u košarci

"Pamtim reči pokojnog prijatelja": Jokić se u istorijskoj noći setio šta je najvažnije u košarci

Mondo pre 1 sat
"Moj prijatelj, koji je preminuo, jednom prilikom mi je rekao..." Jokić odigrao partiju za anale, stao pred kamere i otvorio…

"Moj prijatelj, koji je preminuo, jednom prilikom mi je rekao..." Jokić odigrao partiju za anale, stao pred kamere i otvorio dušu!

Kurir pre 1 sat
Nikola Jokić nakon briljantne partije protiv Finiksa: To se jednostavno dešava

Nikola Jokić nakon briljantne partije protiv Finiksa: To se jednostavno dešava

Danas pre 2 sata
Jokiću još jedan tripl-dabl, doneo pobedu Denveru 11 sekundi pre kraja

Jokiću još jedan tripl-dabl, doneo pobedu Denveru 11 sekundi pre kraja

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

PSU Midžor popravlja formu. Osam "komada" u mreži niške ekipe Gvozdeni puk!

PSU Midžor popravlja formu. Osam "komada" u mreži niške ekipe Gvozdeni puk!

Plus online pre 28 minuta
FSS dodelio Zlatne lopte Joviću, Pavloviću i Milinković-Saviću

FSS dodelio Zlatne lopte Joviću, Pavloviću i Milinković-Saviću

RTV pre 28 minuta
Bivši trener Novaka Đokovića smatra da je rana eliminacija u Majamiju dobra stvar za Karlosa Alkarasa

Bivši trener Novaka Đokovića smatra da je rana eliminacija u Majamiju dobra stvar za Karlosa Alkarasa

Vesti online pre 18 minuta
Kakva bi to detonacija bila: Zvezda bi da vrati kapitalca – Delije su ga obožavale!

Kakva bi to detonacija bila: Zvezda bi da vrati kapitalca – Delije su ga obožavale!

Hot sport pre 23 minuta
Dončić je psovao na srpskom i svi su to sada videli! Isplivali snimci koji otkrivaju pravu istinu o sukobu o kom Amerika bruji…

Dončić je psovao na srpskom i svi su to sada videli! Isplivali snimci koji otkrivaju pravu istinu o sukobu o kom Amerika bruji danima! (video)

Kurir pre 13 minuta