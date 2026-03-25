Jokićeva majstorija kojom je doneo pobedu Denveru protiv Finiksa (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su u Arizoni domaće Finiks Sanse rezultatom 125:123, a junak pobede bio je srpski internacionalac Nikola Jokić koji je pogodio šut 11,5 sekundi pre kraja meča.

On je odigrao „pik“ sa Džamalom Marejem koji mu je dodao loptu u pravom trenutku, a ovaj se podigao na šut sa distance i pogodio koš Sansa. Finiks je nakon toga imao poslednji napad, Buker je pokušao trojkom da donese trijumf svom timu, ali nije uspeo. JOKIĆ SEALS IT WITH THE JUMPER 🔥 He ends with: 23 PTS, 17 REB, 17 AST UNBELIEVABLE SHOWING BY THE JOKER. pic.twitter.com/m6e3CsqAOD — NBA (@NBA) March 25, 2026