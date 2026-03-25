Naselje Ledine u sredu bez vode od 9 do 22 časa zbog planiranih radova

Tokom planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd, u sredu, 25. marta, od 9 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u naselju Ledine, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“, a preneo portal Beograd.rs.

Umanjen pritisak vode osetiće potrošači duž Surčinske ulice, od naselja Ledine do centra Surčina, kao i u pripadajućim bočnim ulicama. Kako su naveli, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, apelovali su na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.