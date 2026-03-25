Rakete i dronovi iz Irana pogađaju region dok Tramp govori o pregovorima

Napadi iz vazduha ređali su se u utorak na Iran čije su rakete i dronovi pogađali Izrael i mesta širom Bliskog istoka, čak iako je predsednik Donald Tramp rekao da SAD pregovaraju sa Islamskom Republikom o okončanju rata.

Sa hiljadama američkih marinaca na putu ka Zalivu, obe strane ispaljuju baražnu vatru, a Iran negira da se vode bilo kakvi pregovori, dok je tempo rata ostao visok dan pošto je Tramp odložio svoj rok dat Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Učvršćivanje Irana na tom ključnom plovnom putu otežalo je međunarodni pomorski saobraćaj, dovelo do vrtoglavog rasta cena goriva i ugrozilo svetsku ekonomiju. Pakistan je ponudio da bude domaćin diplomatskih