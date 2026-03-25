Siner vrlo teško do pobede u meču u kojem je „napucao“ protivnika (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Italijanski teniser Janik Siner obezbedio je prolaz u četvrtfinale mastersa u Majamiju, pošto je rezultatom 2:0 (7:5, 7:6(4)) savladao Amerikanca Aleksa Mikelsena.

Nije bilo lako Italijanu protiv Mikelsena. Siner je prošao kroz dva teška seta da bi došao do pobede, a meč je obeležila i situacija kada je Italijan pogodio reket svog rivala na mreži iako je Amerikanac već bio okrenut leđima. Jannik Sinner accidentally hits Alex Michelsen with a ball during their match in Miami. 😭😭😭 pic.twitter.com/jzNhizck14 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 24, 2026 U narednoj rundi, Janika Sinera čeka okršaj protiv još jednog
