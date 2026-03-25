Telegraf piše: Tramp kupuje vreme, američki marinci stižu do petka na Bliski istok

Rok od pet dana koji je Donald Tramp dao Iranu da ponovo otvori Ormuski moreuz ističe istog dana kada se očekuje dolazak hiljada pripadnika američkih marinaca na Bliski istok, piše britanski Telegraf.

Američki predsednik rekao je novinarima da će „videti kako će“ teći pregovori i da će, ako se do petka ne postigne dogovor, „nastaviti da bombarduju koliko god mogu“. Međutim, dolazak 31. ekspedicione jedinice marinaca daje Trampu mogućnost pokretanja kopnene operacije, uz nastavak vazdušnih udara protiv Irana. Brod američke mornarice USS Tripoli stiže u petak sa oko 2.200 marinaca, pod komandom Centralne komande SAD, koja je zadužena za američke snage na Bliskom