Topić: Najbolja sezona u mojoj karijeri, naredni cilj je Evropsko prvenstvo

Danas pre 7 sati  |  Beta
Srpska skakačica uvis Angelina Topić, osvajačica srebrne medalje sa Svetskog dvoranskog prvenstva u Torunju, izjavila je u Beogradu da je iza nje najbolja sezona u karijeri i istakla da se nada i medalji na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. – Iskreno, i dalje sam pod euforijom posle ovog velikog uspeha.

Preplavljena sam emocijama. Iza mene je najbolja sezona u mojoj karijeri koja je počela obećavajuće sa skočenih 198 centimetra, ličnim i nacionalnim rekordom, i već sam tada znala da se nešto veliko sprema iza ćoška – rekla je Topić na konferenciji za novinare. – Potom sam pobedila na mitingu u Beogradu i na kraju trenutak koji smo svi čekali već dugo – probijena granica od dva metra. Pao mi je veliki kamen sa srca jer sam znala dugo vremena da sam spremna za to –
Otvori na danas.rs

Ključne reči

Evropsko prvenstvoMiting u BeograduAngelina Topić

Sport, najnovije vesti »

