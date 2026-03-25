U Nemačkoj uhapšene dve osobe zbog sumnje da su špijunirale za Rusiju

Nemački tužioci saopštili su danas da su dve osobe uhapšene zbog sumnje da su špijunirale za Rusiju i prikupljale obaveštajne podatke o osobi koja je snabdevala Ukrajinu dronovima i odgovarajućim komponentama.

U saopštenju tužilaštva navodi se da je ukrajinski državljanin Sergej N. uhapšen u Španiji, dok je državljanka Rumunije Ala S. uhapšena u Nemačkoj, prenosi agencija Rojters. „Od decembra 2025. godine, Sergej N. je špijunirao osobu u Nemačkoj u ime ruske obaveštajne službe. Ova osoba je snabdevala Ukrajinu dronovima i srodnim komponentama“, navodi se u saopštenju, pozivajući se na optužbe iz naloga za hapšenje. Optuženi su, kako se navodi, „prikupljali informacije