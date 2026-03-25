U Srbiji uhapšeno četvoro državljana Albanije zbog snimka objavljenog na godišnjicu napada NATO

Danas pre 4 sati  |  Beta
Četvoro državljana Albanije je danas uhapšeno u Srbiji zbog sumnje da su na društvenoj mreži Fejsbuk objavili video-snimak kako na dan obeležavanja početka napada NATO-a na SRJ 1999. pokazuju „simbole ‘Velike Albanije’ “ i kako „u negativnom kontekstu pominju Republiku Srbiju, uz neprimerene reči“.

Snimak je, kako se dodaje, na svom nalogu na Fejsbuku objavio A.S, a nastao je u automobilu dok su se vozili autoputem kroz Srbiju, saopštilo je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Uhapšeni A.S. (37), E.V. (42), E.G. (48) i A.C. (21) su osumnjičeni za krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni u Posebno odeljenje Višeg
Otvori na danas.rs

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOFacebookMinistarstvo unutrašnjih poslovaAlbanijaSRJFejsbuk

Hronika, najnovije vesti »

Blic pre 51 minuta
Blic pre 4 sati
Blic pre 4 sati
Danas pre 4 sati
Južne vesti pre 1 dan