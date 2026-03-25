Vučić: Pažljivo sam saslušao sve primedbe nemačkog ministra Vadefula o reformama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je večeras da je „pažljivo saslušao sve primedbe“ ministra spoljnih poslova Nemačke Johana Vadefula, sa kojim je razgovarao telefonom i da mu je rekao da će vredno raditi na reformama, posebno u oblasti vladavine prava.

Vučić je na Instagramu napisao da je sa Vadefulom imao „dobar i sadržajan razgovor“ o bilateralnim odnosima i da je „najvažnija tema“ bila evropski put Srbije. „Pažljivo sam saslušao sve primedbe nemačkog ministra i rekao da će Srbija vredno da radi na reformama, posebno u oblasti vladavine prava“, naveo je Vučić.