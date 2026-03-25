Orban: Mađarska će obustaviti isporuku gasa Ukrajini dok se ne pokrene gasovod Družba

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da će ta zemlja postepeno obustaviti isporuku gasa Ukrajini dok se ponovo ne pokrene gasovod Družba.

Preostali gas, naveo je, biće skladišten u Mađarskoj kako bi se obezbedila energetska sigurnost zemlje, preneo je "Mađar nemzet". "Postepeno obustavljamo isporuke gasa iz Mađarske u Ukrajinu i skladištićemo gas koji nam je preostao kod kuće", rekao je Orban na video-snimku objavljenom na njegovoj stranici na Fejsbuku. On je najavio da će predlog o ovim merama uskoro izneti na sednici vlade. Orban je podsetio da rad naftovoda Ukrajina blokira već 30 dana. "Iako smo