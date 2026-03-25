Uživo: Kriza na Bliskom istoku, IRCG pokrenuo 80. talas operacije "Pravo obećanje 4", gađani ciljevi u četiri zemlje

Američki predsednik Donald Tramp izjavio da su Sjedinjene Američke Države pobedile u ratu protiv Irana, dodavši da se Iran složio da nikad u budućnosti ne poseduje nuklearno naoružanje.

Prema njegovim rečima, iranski predstavnici koji razgovaraju sa američkim timom to čine "veoma razumno". Tramp je dodao da SAD u pregovorima predstavljaju specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, kao i američki državni sekretar Marko Rubio i potpredsednik SAD Džej Di Vens. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) započele su pregovore o rezolucijama za zaštitu komercijalne plovidbe u i oko Ormuskog moreuza, dok Bahrein predlaže upotrebu "svih