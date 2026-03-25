Kareja upozorava na „fantomske glasače“: Masovne prijave prebivališta uoči lokalnih izbora

Institut za istraživanje korupcije Kareja upozorio je da nalazi njihovog monitoringa ukazuju na „zabrinjavajuću pojavu“ masovnih prijava prebivališta u opštinama u kojima se održavaju lokalni izbori, što, kako navode, može imati direktan uticaj na rezultate glasanja.

U saopštenju se ističe da ovakvi obrasci ukazuju na organizovane pokušaje prijavljivanja prebivališta bez stvarne namere života u toj sredini, već isključivo radi uticaja na izborni rezultat, što se u javnosti često naziva „fantomskim glasačima“. Iz Kareje podsećaju da prema Zakonu o prebivalištu i boravištu građana prebivalište podrazumeva mesto u kojem se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi i gde se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, te