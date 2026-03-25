Delegacija Kongresa Saveta Evrope posmatraće lokalne izbore u Srbiji 29. marta

Delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope boraviće u Srbiji od 26. do 30. marta kako bi posmatrala lokalne izbore u 10 opština u Srbiji, koji će se održati 29. marta.

U saopštenju Saveta Evrope navodi se da će na dan izbora, šest kongresnih timova biti raspoređeno da posmatraju izborne procedure na biračkim mestima. Delegacija će se tokom boravka u Srbiji sastati sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Republičke izborne komisije Srbije, Agencije za sprečavanje korupcije i diplomatskog kora, kao i Stalne konferencije gradova i opština, predstavnicima medija i nevladinih organizacija, i održati