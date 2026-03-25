Košta: EU će, posle rata u Ukrajini, morati da pregovara sa Rusijom o novoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je sinoć da će Evropska unija (EU) u budućnosti morati da pregovara sa Rusijom o novoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope "kako bi se sprečili budući sukobi nakon rata u Ukrajini".

Košta je, kako piše Euraktiv, naglasio da geografija ne može da bude promenjena i da će Ruska Federacija ostati sused Evrope. "U budućnosti moramo da razgovaramo s Rusijom o novoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope, jer ne možemo da promenimo geografiju. Rusija će ostati naš sused, ali želimo da to bude mirni sused, a ne pretnja našoj bezbednosti", rekao je predsednik Evropskog saveta. Košta je podsetio da je Evropa dugo pokušavala da održi dobre odnose sa Rusijom,