Nastavlja se suđenje Kecmanovićima: Maloletni K.K. doveden u Specijalni sud sanitetskim vozilom

Insajder pre 1 sat
U zgradu Specijalnog suda u Beogradu doveden je K.K., maloletnik koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole. On bi danas trebalo da bude ispitan na suđenju njegovim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću.

Njemu je ovo treće svedočenje, jer je ispitan u istrazi i tokom prethodnog postupka. Tokom ponovljenog postupka su optuženi Kecmanovići izneli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih. Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. Ovo suđenje je, inače, zatvoreno za javnost na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi zaštite interesa maloletnih lica i privatnosti oštećenih, a postupak se ponavlja zato što je
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Ključne reči

Specijalni sudTužilaštvo

