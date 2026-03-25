Pritvor od 30 dana novopazarskim studentima: kolege tvrde da je reč o zastrašivanju, advokati najavljuju žalbu (VIDEO)

Dvojici novopazarskih studenata određen je pritvor u trajanju od najduže 30 dana, a kako za Insajder kažu u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, na teret im se stavlja izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Paralelno sa takvom odlukom suda, njihove kolege i stanovnici ovog grada organizuju proteste, navodeći da je reč o zastrašivanju. Advokati okrivljenih ulažu žalbe.

Studenti iz Novog Pazara Nikola Marjanović i Hamza Ziljkić privedeni su u nedelju. Posle nejasnoća koje su pratile njihovo privođenje, ali i izostanka detaljnijih informacija, sud saopštava - na teret im se stavlja pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, a na osnovu predloga tužilaštva određuje im se pritvor u trajanju od najduže 30 dana. I to je jedina zvanična informacija koja stiže od nadležnih institucija. “Što se tiče činjeničnog osnova