Barselona preskočila Zvezdu: Klajburn vodio „Blaugranu“ do pobede nad Efesom

Kurir pre 3 sata
Barselona preskočila Zvezdu: Klajburn vodio „Blaugranu“ do pobede nad Efesom

Košarkaši Barselone pobedili su večeras na svom terenu Efes sa 78:71 (19:15, 23:15, 15:24, 21:17), u utakmici 33. kola Evrolige.

Katalonski tim je do pobede vodio Vil Klajburn sa 21 poenom i pet skokova, Tornike Šengelija je upisao 14 poena i osam uhvaćenih lopti, a Jan Veseli je dodao 10 poena i četiri skoka. U turskoj ekipi najefikasniji je bio Erdžan Osmani sa 18 poena, uz osam skokova, dok su po 13 poena dodali Pi Džej Doužer (četiri skoka i tri asistencije) i Nik Vajler-Beb. Posle druge vezane pobede Barselona se nalazi na devetom mestu Evrolige sa skorom 19/14, odnosno jednom pobedom
Tabela Evrolige: Zvezdini direktni rivali za plej-of bez greške, ali dva rezultata su donekle išla na ruku crveno-belima…

Tabela Evrolige: Zvezdini direktni rivali za plej-of bez greške, ali dva rezultata su donekle išla na ruku crveno-belima (VIDEO)

