Katastrofalne scene iz Kenije nakon što je nastradalo najmanje 88 ljudi! Raseljeno više od 34.000 ljudi (video, foto)

Dve reke izlile su se iz svojih korita u Keniji na poljoprivredno zemljište i naseljena područja zbog čega su se mnoge porodice iselile, a broj poginulih u poplavama u toj zemlji ovog meseca porastao je na 88.

Najmanje 21 okrug pogođen je poplavama, a zbog oštećene infrastrukture postoji opasnost po javnu bezbednost, a sve više ima potrebe i za humanitarnom pomoći. Više od 34.000 ljudi je raseljeno zbog poplava koje su počele ranije u martu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Poslednji slučaj je izlivanje reke Niando na zapadu zemlje. Vlasti upozoravaju vozače da izbegavaju poplavljene puteve, posebno noću kada je vidljivost smanjena - teško je proceniti