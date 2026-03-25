Kontradiktorni signali iz Teherana: Iran i dalje razmatra mirovni predlog SAD od 15 tačaka

Iran i dalje razmatra predlog SAD za okončanje Zalivskog rata, uprkos početnom negativnom odgovoru, rekao je u sredu visoki iranski zvaničnik za Rojters, ukazujući da Teheran još nije direktno odbacio predlog.

Iranski zvaničnici su javno snažno odbacili mogućnost bilo kakvih pregovora sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa. Međutim, kašnjenje u dostavljanju formalnog odgovora Pakistanu, koji je podneo predlog od 15 tačaka u ime Vašingtona, izgleda da signalizira da barem neki zvaničnici u Teheranu možda razmatraju tu mogućnost. Kontradiktorni signali iz Teherana Komentari visokog iranskog zvaničnika da se predlog još uvek razmatra - iako početni odgovor