Maloletni masovni ubica iz Ribnikara svedoči već dva i po sata: Otkrivamo šta je prvo rekao kada je stao pred roditelje u sudnici!

Maloletni ubica koji je 3. maja 2023. ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja Osnovne škole Vladislav Ribnikar i ranio nekoliko učenika, obučen u tamnu garderobu, uveden je u najveću sudnicu Specijalnog suda u Beogradu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, pošto je suđenje zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih zatvoreno za javnost, masovni ubica je pristao da i danas pred sudom svedoči u postupku protiv roditelja. - Na samom početku sudija mu je saopštio da sada ima i status oštećenog, pošto se njegov otac Vladimir i majka Miljana Kecmanović optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu terete i da su ga zanemarivali i zlostavljali. Na pitanje da li je razumeo, kratko je odgovorio