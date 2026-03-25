"Moj prijatelj, koji je preminuo, jednom prilikom mi je rekao..." Jokić odigrao partiju za anale, stao pred kamere i otvorio dušu!

Košarkaši Denvera pobedili su u gostima ekipu Finiksa sa 125:123 u NBA ligi, uz koš za pobedu i novi tripl-dabl srpskog centra Nikole Jokića.

Somborac je utakmicu završio sa 23 poena i sa po 17 skokova i asistencija, što mu je donelo 29. tripl-dabl u sezoni. Nakon impresivne partije, Nikola je stao pred kamere i izneo svoje utiske. Najpre se osvrnuo na pobednički koš. "Odigrali smo pik, mislim da je došlo do neke greške u njihovom pokrivanju. Džamal je imao poludistancu, prosledio je meni loptu, ja sam bacio i dao koš", rekao je Jokić. Na insistiranje novinara prokomentarisao je i svoj učinak na ovom