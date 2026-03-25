Pačka iz Brisela Slovačkoj: Dvostruke cene dizela su protiv zakona Evropske unije!

Odluka vlade Slovačke da dozvoli benzinskim pumpama ograničenje prodaje dizela i skuplju naplatu strancima protivna je zakonima EU, izjavio je danas portparol Evropske komisije Rikardo Kardozo.

On je naveo da je Komisija upoznata sa odlukom Bratislave da uvede ograničenje prodaje na 30 dana, kao i različite cene za domaće i strane vozače. Vlada Roberta Fica prošle nedelje je usvojila rezoluciju kojom se dozvoljava benzinskim stanicama da skuplje naplaćuju gorivo onima sa stranim registracijama. "Smatramo da je ta mera krajnje diskriminatorna i da potkopava integritet našeg jedinstvenog tržišta“, rekao je Kardozo, dodajući da Brisel priprema pravne korake.