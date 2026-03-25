Tragedija u Kolumbiji: U padu vojnog aviona poginulo 69 ljudi, uzrok nesreće se istražuje (video, foto)

Posle pada vojnog aviona u Kolumbijiubrzo po poletanju u ponedeljak poginulo je 69 ljudi, a povređeno je 57 ljudi, saopštila je danas Vojska.

Stari teretni avion "Herkules C-130" kompanije Lokid Martin prevozio je 126 ljudi, a srušio se posle poletanja iz Puerto Leguizama, na granici sa Peruom. Uzrok nesreće se istražuje. Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je za nesreću okrivio starost aviona: "Taj komad otpadnog metala je kupljen 2020. godine i srušio se, a mi se pitamo zašto", preneo je BBC. Okrivio je "birokratske probleme" za usporavanje njegovog plana za modernizaciju opreme oružanih snaga i