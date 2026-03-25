Tramp podržao Orbana na izborima u Mađarskoj: "Jak i moćan lider, neumorno se bori za svoju zemlju baš kao što ja činim za SAD"…

Američki predsednik Donald Tramppodržao je mađarskog premijera Viktora Orbana na predstojećim parlamentarnim izborima! - Visokopoštovani premijer Mađarske Viktor Orban je zaista jak i moćan lider sa dokazanim uspehom u postizanju fenomenalnih rezultata.

On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod i voli ih baš kao što ja činim za Sjedinjene Američke Države. Viktor vredno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbeđivanju zakona i reda! Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dostigli su nove visine saradnje i spektakularnih dostignuća pod mojom administracijom uglavnom zahvaljujući premijeru Orbanu. Radujem se