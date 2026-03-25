Janika Sinera zbog ovoga niko ne voli od kolega: Iz sve snage napucao mladog Amerikanca

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale mastersa u Majamiju pošto je bez većih problema pobedio mladog Aleksa Mikelsena za 100 minuta na terenu.

Siner je slavio 7:5, 7:6, pokazujući najbolji nivo tenisa baš kada je bilo najvažnije, u neizvesnoj završnici i pri onim najtežim poenima. Međutim, znao je Siner da pribegne i potezima koji nisu baš za pohvalu. Siner je bio spreman da uradi sve da bi došao do pobede, pa i da "napuca lopticom" Aleksa Mikelsena. Pogledajte tu situaciju: Bilo je to u prvom setu, na Mikelsenov servis, kada je bilo jasno da je mladi Amerikanac izgubio poen. Prišao je mreži i predao se,