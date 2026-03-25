Stižu udarne brigade: Amerikanci povukli radikalan potez nakon propalih pregovora sa Iranom
Mondo pre 2 sata | Marina Letić
Pentagon je potvrdio da SAD planiraju da rasporede padobrance na Bliski istok.
Elementi štaba 82. vazdušno-desantne divizije, saradnici divizije i borbeni tim 1. brigade biće raspoređeni u zonu odgovornosti Centralne komande, piše Independent. Potvrda dolazi pošto su iranski zvaničnici objavili da su primili američki predlog za okončanje rata, ali su ga smatrali neprihvatljivim. Podsetimo, Teheran je odbacio američki predlog od 15 tačaka za okončanje napada na Iran, javlja Rojters, pozivajući se na izvore bliske iranskim vlastima, nakon