Iranski mediji: Teheran odbio Trampov predlog, izneo svoje uslove za okončanje rata

Iran je razmotrio predlog Donalda Trampa i "smatra zahteve preteranim", rekao je zvaničnik koga citira iranska državna televizija, a prenosi Sky News. "Iran će okončati rat u trenutku koji sam odabere, i to samo ako njegovi uslovi budu ispunjeni.

Iran neće dozvoliti predsedniku SAD Donaldu Trampu da diktira vreme završetka rata", naveo je zvaničnik, prenosi Sky News. Dodao je da je Teheran preko posrednika poručio Sjedinjenim Američkim Državama da će nastaviti da se brani. I AP javlja da je iranska državna televizija na engleskom jeziku citirala neimenovanog zvaničnika koji je rekao da Iran odbacuje američki predlog o primirju u 15 tačaka. "Prvi uslov Teherana za okončanje rata jeste prekid napada na Iran",