Na današnji dan, 25. mart: Rođen Bela Bartok, umrli Klod Debisi, Mića Tatić...

Na današnji dan dogodilo se: 1196. Veliki župan Raške Stefan Nemanja predao je vlast drugorođenom sinu Stefanu koji je 1217. krunisan kao prvi srpski kralj (Prvovenčani). Najstariji sin Vukan je kao veliki knez zadržao Zetu, Trebinje, Toplicu i Hvosno, a najmlađi sin Rastko se zamonašio. 1611. Rođen je turski putopisac Evlija Čelebija, koji je od 1630. proputovao Osmanlijsko carstvo, a svoja zapažanja objavio u čuvenim "Putopisima" u 10 knjiga. 1807. U Engleskoj je