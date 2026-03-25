Od maja za građane Srbije lakše plaćanje u evrima

Od 5. maja građani i privreda Srbije moći će da obavljaju plaćanja u evrima pod povoljnim i standardizovanim uslovima, kao korisnici država Evropske unije (EU), saopštila je danas Delegacija EU u Srbiji.

Jedinstveno područje plaćanja u evrima (SEPA) obuhvata države EU, Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švajcarsku i Veliku Britaniju, dok su se nedavno pridružile i Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija, gde su naknade za transfere postale i do deset puta niže. Srbija je u maju prošle godine postala 41. član SEPA, sistema koji omogućava bezgotovinska plaćanja u evrima po jedinstvenim pravilima i standardima u svim članicama. Ove promene značajno će ubrzati transfere