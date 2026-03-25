Parlamentarni izbori u Danskoj: Socijaldemokrate premijerke Frederiksen na prvom mestu, bez većine

Na parlamentarnim izborima u Danskoj socijaldemokratska grupacija oko premijerke Mete Frederiksen osvojila je u utorak najveći broj poslaničkih mesta, dok sa malom razlikom iza nje stoji konzervativni "plavi blok", ali nijedan kandidat neće oformiti većinu.

Na osnovu 99 odsto prebrojanih glasova, projekcija danskog javnog servisa DR u utorak pred ponoć je pokazala da "crveni blok" oko Frederiksen ima 84 mesta, "plavi blok" 77, a centristički Umereni, predvođen ministrom spoljnih poslova Larsom Lokeom Razmusenom, 14 mesta, prenosi Gardijan (Guardian). Premijerkine Socijaldemokrate same imaju 21,9 odsto glasova, a parlament će činiti 12 stranaka. Krajnje desničarska Danska narodna partija jedan je od pobednika današnjeg