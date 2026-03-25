Predstavnici gluvih i nagluvih u petak će izneti svoje zahteve premijeru Macutu

N1 Info pre 6 sati  |  N1 Beograd Tijana Zarić
Predstavnici protestnog tima za borbu za prava gluvih i nagluvih osoba u Republici Srbiji imaće u petak sastanak sa premijerom Đurom Macutom, resornom ministarkom Milicom Đurđević Stamenkovski i predstavnicima PIO Fonda, rezultat je razgovora koji su oni danas imali sa zamenikom šefa kabineta predsednika Vlade Nebojšom Pešićem.

Gluve i nagluve osobe iz svih delova Srbije učestvuju u protestnoj šetnji u centru Beograda, a na sat vremena su blokirali raskrsnicu Nemanjine i Ulice kneza Miloša, ispred Vlade Srbije, gde su se njihovi predstavnici primljeni na sastanak. Organizator protesta Dušan Nikolić je posla sastanka sa zamenikom šefa kabineta predsednika Vlade Nebojšom Pešićem, okupljenima saopštio da je postignut dogovor da ih u petak, na istom mestu, u 8.30h prime premijer Macut,
